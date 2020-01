Spende : Wallersheimer spenden starke Summe

Wallersheimer spenden starke Summe. Foto: TV/Peter Kauth

Wallersheim (fpl) Der Verein „Lebendiges Wallersheim“, gegründet von Maria und Erich Michels, hat ein Benefizkonzert in der Kirche organisiert, mit den Büdesheimer Alphornbläsern, dem Wallersheimer Singkreis Akkustika, mit Elke Cajé an der Orgel und Cathrin Cajé an der Flöte.

