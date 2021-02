Glaube : Wallfahrt in Weidingen darf stattfinden – unter Auflagen

Wallfahrt in Weidingen darf stattfinden – unter Auflagen

In Weidingen wird es 2021 eine Wallfahrtssaison geben, aber unter Corona-Bedingungen. Foto: TV/Ulrike Löhnertz

Gute Nachrichten aus Weidingen: Nachdem im vergangen Jahr die Wallfahrt am Vorabend des ersten Wallfahrtssamstags wegen Corona abgesagt worden war, kann sie in diesem Jahr stattfinden. Wenn auch anders, als man sie aus „normalen Jahren“ kennt.

Die Plätze sind aufgrund von Corona begrenzt, eine Anmeldung ist notwendig, die Corona-Regeln müssen beachtet werden. Unter diesen besonderen Umständen hat Pastor Sebastian Peifer die Wallfahrt auf alle sechs Samstage der Fastenzeit ausgedehnt, üblicherweise sind es vier. Es gibt Gelegenheit zur Beichte, aber es wird nur eine Messe gefeiert. Auf die Mitgestaltung durch Chöre und Musikverein müssen die Organisatoren in diesem Jahr verzichten. Auch das Beisammensein im Gemeindehaus, das traditionell zur Wallfahrtszeit in Weidingen gehört und als beliebter Treffpunkt gilt, fällt in diesem Jahr flach.