Geschichte : Die Leistung der Nachkriegsgeneration

Arzfeld Walter Ewertz, Jahrgang 1946, stellt seine Dokumentation „Arzfeld 1945 bis 1955“ am Freitag vor.

(red) Ortsbürgermeister Walter Heinisch und Walter Ewertz weisen alle Interessierten auf die bevorstehende Veröffentlichung der von Ewertz erarbeiteten Dokumentation „Arzfeld 1945 bis 1955, Kriegsende und Aufbruch in die neue Zeit“. Die Dokumentation ergänzt die auch von Walter Ewertz schon in 2009 veröffentlichte Chronik ‚Arzfeld, ein Dorf im Eifeler Islek‘, die nach zwei Nachdrucken zusammen mit der Dokumentation eine erneute Auflage, gefördert durch die Raiffeisenbank Westeifel, erfährt.

Die Dokumentation ist bei Hoffmann-Druck in Neuerburg gedruckt worden. Ihre Auflage wird gefördert durch die Kreissparkasse Bitburg-Prüm. Beide Arbeiten sind als Broschüren gestaltet, die ab Montag, 20. September, über die Tourist-Information Arzfeld jeweils zum Preis von fünf Euro erhältlich sind.

Die Dokumentation hat zum Ziel, an die für den Neuaufbau der Westeifel nach dem Kriegsende entscheidende Dekade von 1945 bis 1955 am Beispiel von Arzfeld zu erinnern, damit die Leistungen der Nachkriegsgeneration zu würdigen und einen Vergleich von ‚gestern mit heute‘ zu ermöglichen. Die Aspekte des dörflichen Lebens sind in 18 Abschnitten dargestellt. Dabei kommen sowohl die persönlichen Erinnerungen des Autors als auch die Ergebnisse der Befragungen von Zeitzeugen zur Geltung.