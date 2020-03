Geschichte : So endete der Zweite Weltkrieg in der Westeifel

Daleiden Die letzten Tage und Wochen des Zweiten Weltkriegs in der Westeifel vor 75 Jahren stehen im Mittelpunkt eines Abends mit Walter Ewertz am Mittwoch, 11. März, um 19 Uhr im Gemeindehaus Daleiden. Ewertz zeigt in seinem Vortrag, wie die Ereignisse damals den Krieg in die Region brachten, die Bürger zugleich vom Naziregime befreiten und über die Besatzungszeit in die freiheitlich-demokratische Grundordnung führten.

Der Vortrag ist zudem auf historischem Boden zu erleben: Nach neuesten Erkenntnissen soll damals in Daleiden über der Dienststelle der Militärregierung die erste amerikanische Flagge über Deutschland geweht haben.

Walter Ewertz, Bundeswehr-Oberst außer Dienst, ist Mitglied im Vorstand des Geschichtsvereins Prümer Land und Autor des Buchs „Gefechtsfeld Westeifel“.