Wandern : Wander-Ausflug ins Sauerland

Neuerburg (red) Der Eifelverein Ortsgruppe Neuerburg bietet im Juli eine Fahrt zum Deutschen Wandertag in Winterberg/Schmallenberg im Sauerland an. Dort fahren die Neuerburger mit dem Bus für vier Tage hin. Abfahrt ist am Mittwoch, 3. Juli, um 6 Uhr am Zinnenplatz bei der Feuerwache in Neuerburg.

Die Rückkehr ist am Sonntag, 7. Juli.