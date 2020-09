Ausstellung : Den Landtag medial erleben

Wanderausstellung m Landtag in Mainz, aufgenommen am Dienstag, 30.05.2017 Foto: Torsten Silz/Landtag RLP Foto: Landtag Rheinland-Pfalz/Torsten/Torsten Silz

Bitburg (red) Was macht eigentlich ein Landtag? Diese Frage beantwortet die multimediale Wanderausstellung des rheinland-pfälzischen Landtags, die von Dienstag, 22. September, bis Donnerstag, 22. Oktober, in der Volksbank Eifel in Bitburg zu erleben ist.

