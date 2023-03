Nach enormen Flutschäden Zu teuer oder ein Schnäppchen – Ist die neue Wanderbrücke bei Bitburg Steuerverschwendung? (Fotos)

Die Holzbrücke über die Kyll an der Albachmühle in Bitburg-Mötsch ist Geschichte. Das urige Bauwerk wurde am 15. Juli 2021 von den Wassermassen der Kyll fortgerissen. Nichts ist mehr von der hölzernen Konstruktion zu sehen. Fußgänger und Radfahrer, die an dieser Stelle die Kyll queren möchten, sind noch gezwungen, entweder einen kleinen Schlenker über die recht ruhige Kreisstraße 43 nach Hüttingen in Kauf zu nehmen, um dort den Fluss zu passieren, oder die betriebsamere Bundesstraße 50 zu nutzen. An einem neuen Brückenschlag wird aber bereits gearbeitet, auch wenn der Ersatzbau nicht bei jedem auf Gegenliebe stößt.