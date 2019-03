später lesen Wanderfahrt Wanderfreunde auf Tour Teilen

(red) Die Wanderfreunde Wißmannsdorf laden für Samstag, 30. März, zum Ausflug nach Freundenberg-Büschergrund ein. Los geht es um 7 Uhr mit dem Bus ab den Westeifelwerkstätten in Hermesdorf. Um 7.15 Uhr hält der Bus in Seffern in der Ortsmitte.