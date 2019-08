Wanderung : IVV-Wanderung in Luxemburg

Wißmannsdorf (red) Die Wanderfreunde Wißmannsdorf starten am Sonntag, 1. September, zu einer IVV-Wanderung in Bettendorf in Luxemburg. Startzeiten sind um 6.30 bis 14 Uhr für sechs und zwölf Kilomenter, von 6.30 bis 13 Uhr für 20 Kilometer und von 6.30 bis 11 Uhr für 30 Kilometer sowie von 6,30 bis 9 Uhr für 42 Kilometer.

