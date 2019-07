Wanderung : Wanderfreunde laden zu IVV Wanderungen

Wißmannsdorf (red) Die Wanderfreunde Wißmannsdorf nehmen an folgenden IVV-Volkswanderungen teil: Samstag, 3. August, und Sonntag, 4. August, Startzeiten jeweils von 7 bis 13 Uhr in Hottenbach im Hunsrück; Samstag, 4. August, Startzeiten von 6.30 bis 15 Uhr und Sonntag, 4. August, von 6.30 Uhr bis 13 Uhr in Ebernhahn im Westerwald; Sonntag, 4. August in Ettelbrück in Luxemburg, Startzeiten ab 7 bis 14 Uhr; Samstag.

