Freizeit : Wanderfreunde planen Alternative

Wißmannsdorf Nachdem die IVV-Volkswanderung in Kindsbach infolge der Corona-Pandemie abgesagt wurde, haben die Wanderfreunde Wißmannsdorf ein alternatives Programm auf die Beine gestellt.

Am Sonntag, 11. Oktober, soll es auf eine Busfahrt unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen ins Westpfälzer Bergland zu einem permanenten IVV-Rundwanderweg in Jettenbach/Pfalz gehen. Die Abreise ist wie folgt geplant: Abfahrt: 7.30 Uhr in Seffern, Ortsmitte; 7.45 Uhr in Hermesdorf, Parkplatz bei den Westeifelwerken, 8 Uhr in Bitburg, Bedaplatz. Die Heimkehr ist für etwa 18 Uhr vorgesehen.