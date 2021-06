Wanderwege : Ein spannendes Rennen für die Wanderroute durch die Teufelsschlucht

Südeifel Eine Premiumroute in der Südeifel kann Deutschlands schönster Wanderweg werden. Bis 30. Juni kann noch abgestimmt werden.

Meterhohe Felswände voller Spalten und Klüfte, Baumwurzeln, die sich am Stein festkrallen, eine feucht-kühle Atmosphäre am Grund der engen Schlucht – kaum ein Südeifeler, der die Teufelsschlucht nicht kennt, und jeder Urlaubsgast der Region ist hier unterwegs. Nach der Teufelsschlucht benannt ist einer der Premium-Wanderwege im deutsch-luxemburgischen Grenzland, der „Felsenweg 6“ des NaturWanderPark delux, der auf rund 17 Kilometern mehrere Attraktionen des Ferschweiler Plateaus verbindet.

Mehr als 25 000 Wanderbegeisterte und lokale Unterstützer haben seit Anfang Januar online im Wahlstudio des Wandermagazins abgestimmt – das ist absoluter Rekord. Nun geht die Abstimmung in den Endspurt und das Rennen um den Sieg ist extrem eng: Nachdem der Felsenweg 6 in der Online-Abstimmung seit Januar mehrere Monate geführt hatte, liefert er sich jetzt ein Kopf-an-Kopf Rennen mit einer anderen Wanderroute.

So geht’s: Online-Abstimmung auf www.wandermagazin.de/wahlstudio für den Felsenweg 6 – Teufelsschlucht (Nr. 11 der Tagestouren) und den VulkaMaar-Pfad (Nr. 8 der Mehrtagestouren). Möglich ist auch die Teilnahme per Wahlkarte; Karten liegen unter anderem in den Tourist Informationen der Südeifel aus. Die Abstimmung endet am 30.6., 23:59:59 Uhr.