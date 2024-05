Freizeit Drei Strecken zur Wahl: „Wandermarathon“ bringt Hunderte Besucher nach Prüm

Der „Wandermarathon Prümer Land“ ist nicht einfach eine Wanderung, er ist eine Herausforderung. Drei Strecken standen zur Auswahl: Der lange Wandermarathon über die vollen 42 Kilometer, der Halbmarathon über 23 und der Minimarathon über 6,5. „Das Interesse war groß, die beiden langen Strecken schnell ausgebucht“, berichtet Organisator Sebastian Wiesen. „Wir wollen eine übersichtliche Veranstaltung bleiben, damit es an den Servicestationen keine langen Wartezeiten gibt.“ Und so starteten die Teilnehmer nicht im großen Pulk, sondern in gestaffelten Abständen von 15 Minuten. Rund 80 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgten neben den im Hintergrund agierenden Feuerwehrleuten und Rettungskräften des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) für einen reibungslosen Ablauf.