Wandern : Wandern durch die schöne Schneifel

Pronsfeld/Lünebach Die LG Pronsfeld – Lünebach bietet am Montag, 5. Juli, eine Wanderung durch die Schneifel an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz Schwarzer Mann. Von dort aus geht es etwa ahct Kilometer.

Die Wanderung wird etwa zwei Stunden dauern.