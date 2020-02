Natur : Wanderung bereits am Samstag

Schönecken (red) Die bereits im TV angekündigte Kurzwanderung des Eifelvereins Prüm findet nicht am 8. März, sondern bereits am Samstag, 7. März, statt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Die Tour über fünf Kilometer führt durch die Schönecker Schweiz. Start ist um 13 Uhr am Rathausplatz in Prüm (Mitfahrgelegenheit ist gegen zwei Euro gegeben). Jörg Hellwig erwartet die Wanderer am großen Parkplatz am Ortseingang Schönecken.