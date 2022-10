Wandern in der Eifel : Oberkail-Himmerod-Schleife offiziell eröffnet (Fotos)

Wandern in der Eifel

Oberkail/Himmerod Zwischen Oberkail und Himmerod gibt es nun offiziell eine neue Wanderroute. Die wurde heute eröffnet. Was Wanderer dort erwartet und eine Fotogalerie gibt es hier.

Die Oberkail-Himmerod-Schleife ist am Samstag offiziell eröffnet worden. Die neu geschaffene Wanderroute führt über 16,3 Kilometer von Oberkail nach Himmerod. Auf der mittelschweren, fünfstündigen Tour überwinden die Wanderer 315 Höhenmeter. Natur, Kultur und ein Hauch von Eifelsteig verspricht die Informationstafel am Start- und Zielpunkt am Haus von Kayl. Es werden urtypische Eifeldörfer mit eigenem Charme und zeitgeschichtliche Denkmäler, wie die mit viel Herzblut sanierte Biermühle, passiert. Ebene Wege durch die Eifelwälder werden durch Steigungen abgelöst. Landrat Andreas Kruppert, Bürgermeisterin Janine Fischer und Ortsbürgermeisterin Petra Fischer zerschnitten gemeinsam mit Maria Arvanitis, der Geschäftsführerin der Tourist-Information Bitburger Land, das rote Band als Zeichen der Eröffnung. Rund 80 Gäste machten sich trotz Regen auf die erste Wanderung.