Wanderung : Wandern in der Teufelsschlucht

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet eine geführte Rundwanderung am Samstag, 25. Mai, um 14.30 Uhr vom Wanderparkplatz an der Teufelsschlucht nahe Ernzen an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Marktplatz an der B 410 in Daleiden.

Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Wanderparkplatz an der Teufelsschlucht in Ernzen. Die Wanderstrecke ist etwa acht Kilometer lang und in Teilen als eher schwierig zu bezeichnen. Festes Schuhwerk ist Voraussetzung.