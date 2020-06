FDP-Politiker kritisiert Trassenführung über unattraktive Nebenroute : Auf der Suche nach dem Töpferglück

An der Herforster Langmauer (Foto links) soll der Töpferglückspfad vorbeiführen, dessen Protagonist der Riazemann (Foto rechts), wie ihn die Statue am Speicherer Markt zeigt, ist. Foto: Leserfoto: Norbert Schmitz

Speicher/Herforst Die Verbandsgemeinde Speicher würde gerne den ersten Schritt hin zu einem neuen interaktiven Wanderweg machen. Doch der geplante Streckenverlauf sorgt im Rat für Unmut.

Der Haken an der Sache: Jacob, dessen Name wohl an den Eifeler Industriellen und Firmengründer Jacob Plein-Wagner erinnern soll, ist nicht der Einzige, der nach dem magischen Gefäß Ausschau hält. Im Forst gibt es auch allerhand andere Wesen, die Toni finden wollen. Also braucht der Riazemann, der sonst den lieben langen Tag in der Kapellenstraße herumsitzt, Hilfe. Und diese Unterstützung verspricht sich der Händler von den Besuchern des Töpferglückspfads.