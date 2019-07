Wanderung : Wandern und Lernen in Wald

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet am Samstag, 20. Juli, eine geführte Familienwanderung unter dem Motto „unseren Wald kennenlernen“ an. Der Experte in Sachen Wald- und Forstwirtschaft Franz-Josef Mombach, kann viel Wissenswertes über die heimischen Wälder erzählen.

Los geht es in Daleiden bei der Bushaltestelle an der B410 um 14 Uhr. In Fahrgemeinschaften fahren die Teilnehmer zur Machtemes Mühle (zwischen Preischeid und Sevenig), von wo aus die Wanderung startet.

Die Wanderstrecke ist etwa sieben Kilometer lang und als leicht zu bezeichnen.

Festes Schuhwerk wird empfohlen.