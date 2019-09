Glaube : Mit Bibel und Rucksack nach Maria Laach

Prüm Die Pfarreiengemeinschaft Prüm bietet am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, 3. Oktober, wieder eine Wanderung „mit Bibel und Rucksack“. Unter dem Thema „Die Würde des Menschen ist unantastbar – 70 Jahre Grundgesetz in Deutschland“ führt die Pilgerstrecke rund um den Laacher See und zur Abtei Maria Laach.

Treffpunkt zur Hinfahrt per Reisebus ist um 8.30 Uhr am Bushof im Prümer Gerberweg. Nach der Wanderung gibt es einen Imbiss auf dem Klostergelände. Zum Programm gehört auch der Besuch der Ausstellung „Glaube und Politik – Konrad Adenauer und die Abtei Maria Laach“ und des Abteigeländes. Rückfahrt nach Prüm wird gegen 17 Uhr sein. Für unterwegs ist Rucksackverpflegung mitzunehmen. Kosten für das gesamte Programm: 20 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder.