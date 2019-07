Wanderung : Wanderung an der kleinen Kyll

Oberkail (red) Die Seniorengruppe Oberkail wandert am Mittwoch, 17. Juli, an der kleinen Kyll in Manderscheid. Die Tour geht über den Achtsamkeitspfad zum Wasserfall an der Germanenbrücke. Von hier aus geht es durch die Wolfsschlucht zurück zum Ausgangspunkt an der Heidsmühle.

