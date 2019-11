Wanderung : Wanderung auf dem Felsenpfad

Bettingen (red) Der Eifelverein Bettingen bietet am Sonntag, 10. November, eine Wanderung auf dem Felsenpfad zwischen Ernzen und Ferschweiler an. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Schulhof Bettingen. Startpunkt ist der Wanderparkplatz in Ernzen. Wanderführerist Paul Ewen, Telefon 0172/9675568.