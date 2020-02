Wanderung : Eifelverein wandert bei Biersdorf

Biersdorf am See (red) Der Eifelverein Speicher lädt für Sonntag, 1. März, zu einer Wanderung im Prümtal bei Biersdorf am See ein. Die 9,3 Kilometer lange Tour mit einem Höhenunterschied von 269 Metern führt vom Parkplatz am Stausee zum Ortskern Biersdorf, vorbei an den Sandsteinformationen des Rotlay, die noch Spuren der Bearbeitung von Mühlsteinen zeigen.



