Wanderung : Wanderung im Naturpark

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg lädt für Samstag, 18. Juli, zu einer geführten Wanderung auf dem Naturparkwanderweg Nummer 18 bei Phillipsweiler-Oberpierscheid ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Bushaltestelle am Marktplatz an der B 410 in Daleiden.

