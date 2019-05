Wandern : Wanderung in Bleialf

Wanderung in Bleialf

Mettendorf-Sinspelt (red) Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt lädt für Sonntag, 2. Juni, zu einer Wanderung im Raum Bleialf-Winterspelt ein. Die Strecke von etwa 13 Kilometern führt über Wald- und Feldwege sowie über den Vier-Bäche-Pfad.

Außerdem wird eine Kurzwanderung von vier Kilometern angeboten. Beide Strecken sind sehr leicht. Rucksackverpflegung ist erforderlich.Treffpunkt ist um 11 Uhr auf dem Dorfplatz in Mettendorf. Von dort startet ein Bus zum Ausgangsort. Die Buskosten betragen zehn Euro für Mitglieder und zwölf Euro für Nichtmitglieder. Zustiegsmöglichkeiten sind jeweils fünf Minuten später am ehemaligen Neukauf sowie in Sinspelt bei Gasthaus Pax.