Wanderung : Eifelverein wandert um Himmerod

Bitburg (red) Der Eifelverein Bitburg lädt für Mittwoch, 12. Juni, zu Wanderungen in Himmerod ein. Treffpunkt ist um 14.10 Uhr an der Bushaltestelle am Beda-Platz in Bitburg. Es werden zwei Touren von der Eichelhütte nach Altendorf angeboten, eine mit einer Streckenlänge von etwa sechs Kilometern und eine Tour mit einer Lände von etwa vier Kilometern.