Wanderung : Wanderung in Mohrweiler

Bitburg (red) Der Eifelverein Bitburg lädt für Mittwoch, 5. Juni, zur Wanderung in Mohrweiler ein. Treffpunkt ist um 14.10 Uhr an der Bushaltestelle am Bedaplatz. Es werden zwei Wanderungen angeboten eine mit einer Strecke von etwa fünf Kilometern und eine mit einer Länge von etwa vier Kilometern.