Wanderung : Wanderung ins goldene Ourtal

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet für Samstag 31. August, eine geführte Wanderung an. Treffen ist um 14 Uhr an der Bushaltestelle an der B 410 in Daleiden. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften nach Dahnen.

Am Haus Lux startet die Tour hinab ins Goldene Ourtal, Richtung Tentismühle. Dort stehen Autos zur Rückfahrt bereit. Die Wanderstrecke ist etwa acht Kilometer lang und als leicht zu bezeichnen. Festes Schuhwerk wird empfohlen.