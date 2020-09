Wanderung : Wandern in der Maarlandschaft

Gillenfeld (red) Der Eifelverein Gillenfeld lädt für Sonntag, 13. September, zu einer Wanderung in der Maarlandschaft ein. Start zu der etwa zwölf Kilometer langen Exkursion ist um 10 Uhr am Backhaus in der Holzmaarstraße in Gillenfeld. Die Tour an der Mosel fällt aus.