Wanderung : Wanderung um Hollnich

Prüm (red) Der Eifelverein Prüm lädt für Samstag, 25. Mai, um 13 Uhr zur Wanderung bei Hollnich ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Rathausplatz in Prüm. Von dort geht es in privaten Autos nach Hollnich. Der Mitfahrerbeitrag beläuft sich auf drei Euro.

