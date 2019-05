Wanderung : Tour auf der Traumschleife

Speicher (red) Der Eifelverein Speicher lädt für Sonntag, 26. Mai, zu einer Wanderung entlang der Ruwer über die Traumschleife Romikaweg ein. Die etwa zwölf Kilometer lange Tour beginnt am Parkplatz in Pluwig und führt durch das Gelände der Karl May Festspiele.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken