Wanderung : Wanderung durchs obere Prümtal

Prüm (red) Der Eifelverein Prüm startet am Mittwoch, 5. Juni, zu einer etwa fünf Kilometer langen Wanderung. Auf Waldwegen geht es in das obere Prümtal. Zum Abschluss der Tour ist eine Einkehr in Waxweiler vorgesehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken