Daleiden/Dasburg : Eifelverein wandert bei Waxweiler

Daleiden/Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg lädt für Samstag, 20. Juni, zu einer geführten Wanderung über den Natrupark Wanderweg Nummer 87 bei Waxweiler ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Bushaltestelle am Marktplatz an der B 410. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften, unter Wahrung des Abstandsgebotes, zur Heilhauser Mühle.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken