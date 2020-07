Natur : Wanderung findet statt, aber anders

Waxweiler (red) Die Einweihung des Biotopsteigs am Sonntag, 9. August, fällt aus. Der Eifelverein Waxweiler bietet aber eine erweiterte Tour auf dem Devonpfad an, zu der alle Wanderfreunde eingeladen sind. Vom Parkplatz am Bürgerhaus geht es um 13 Uhr los, durch das Weiherbachtal zur Mariensäule, über den Dinertsteig auf die Straße nach Mauel, ein Stück über die Straße, durch die Furt beim Campingplatz, zum Biotop und durch die Buchholz nach Waxweiler zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum Schluss gibt es eine gemütliche Einkehr. Die Strecke ist zehn Kilometer lang.