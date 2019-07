Wanderung : Wanderung im Radental

Bettingen (red) Die Ortsgruppe des Eifelvereins Bettingen wandert am Sonntag, 14. Juli, im Radental. Treffunkt ist um 13 Uhr auf dem Schulhof in Bettingen. Von dort aus geht es in privaten Autos zum Gasthof „Im Radental“ in Oberraden.

