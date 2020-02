Vereine : Wanderung im Speicherer Land

Bitburg (red) Der Eifelverein Bitburg lädt ab März wieder zu Bus-Wanderungen ins nähere Umland ein. Auftakt ist am Mittwoch, 4. März, mit einer etwa sechs Kilometer langen Rundwanderung im Speicherer Land bei Hosten.

Treffpunkt für die gemeinsame Abfahrt im Bus ist um 14.10 Uhr an der Bushaltestelle in der Bedastraße in Bitburg. Wanderführer sind Uschi und Manni Gillen. Zudem bietet Erwin Ewen eine leichte, gut vier Kilometer lange Wanderung an.