Volksfreund Wandertipp : Nat’Our Route 2 – Mühlen und Lohwälder am wilden Grenzfluss zu Luxemburg

Ausblick auf Dasburg. Foto: Volker Teuschler

Heinerscheid Die Nat´Our Route 2 bietet mystische Wälder, einen rauschenden Fluss, alte Mühlen und eine romantische Burgruine.

Die Nat‘Our Route 2 schließt an der Tintesmühle an die nördlich gelegene Nat’Our Route 1 an und begleitet die Our in ihrem engen Tal zwischen den Orten Tintesmühle und Dasburg. Von der Tintesmühle führt die Route auf deutscher Seite durch das wild-

romantische Ourtal. Auf schmalen Pfaden kommt der Wanderer der Our ganz nah.

Der Weg führt an der Rellesmühle vorbei zum historischen Ort Dasburg. Hier überquert man die Our und wandert auf der luxemburgischen Seite wieder Richtung Tintesmühle. Der Aufstieg zur Kasselslay wird mit einem unvergesslichen Ausblick in das tief eingeschnittene Ourtal belohnt.

Karte Nat´Our Route 2 Foto: Tourist-Information Islek/Ingrid Wirtzfeld

Zahlreiche ehemalige Mühlen säumen den Weg und erzählen von der Nutzung der Our in vergangenen Zeiten. An vielen Stellen entstanden Stauwehre – Sackgassen für die Bachbewohner.

Vor ein paar Jahren wurden diese Wehre in einem grenzüberschreitenden Naturpark-Projekt zurückgebaut, Fischtreppen entstanden. Jetzt können die Bachforellen wieder flussaufwärts zu ihren Laichgewässern. Neben Mehl wurde Eichenrinde, die Lohe, in den Mühlen gemahlen. Eichenlohe enthält Gerbstoff zum Ledergerben. Die Eichenrinde wurde in Eichenniederwäldern, den Lohhecken gewonnen.

Durch mystisch wirkende Wälder geht die Nat´Our Route 2. Foto: Raymond Clement

Stolz trutzt die Dasburg über das Tal und den gleichnamigen Ort. Hier steht sogar noch eine alte Gerberei, so dass ein Abstecher zu diesem malerischen Flecken allemal lohnt.

Highlights am Weg:

Ausblick vom Königslay. Foto: Tourist-Information Islek/Ingrid Wirtzfeld

Burgruine Dasburg

Interessanter Blick auf Fischaufstieg am Wehr Rellesmühle

Auf der Route kommt der Wanderer dem Fluss Our ganz nah. Foto: Raymond Clement

Schöner Aussichtspunkt Kasselslay

Start: Heinerscheid (Lux), Tintesmühle, Parkplatz an K148 bei der Brücke (deutsche Seite) oder Dasburg

Streckenlänge: 17,9 km

Schwierigkeitsgrad: mittel

Tipp der Tourist-Information Islek: Die beiden Routen Nat´Our Route 1 und Nat´Our Route 2 können auch zu einer 2-Tages-Tour kombiniert werden mit einer Übernachtung in Dasburg oder Ouren.