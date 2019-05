Wanderung : Wanderung in der Nordschneifel

Wanderung in der Nordschneifel

Prüm (red) Der Geschichtsverein „Prümer Land“ wandert am Samstag, 25. Mai, 14.30 Uhr durch die nördliche Schneifel. Thema entlang der acht Kilometer langen leichten Strecke sind historische und ökologische Aspekte der Westwallruinen.

Wanderführer ist Ernst Görgen. Treffpunkt und Parkmöglichkeit: ehemaliges Gasthaus Mooshaus. Die Teilnahme ist kostenlos; es ist keine Anmeldung erforderlich. Fahrgemeinschaften starten an der ehemaligen Hauptschule in der Wandalbertstraße in Prüm um 14 Uhr.