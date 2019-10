Wanderung : Wanderung in der Vulkaneifel

(red) Der Eifelverein Prüm wandert am Samstag, 19. Oktober, bei Bongard und Gelenberg in der Vulkaneifel. Die Tour startet am Bauerncafe „Clemenshof“, Brückerstraße 2, in Bongard. Die Strecke ist etwa 9,5 Kilometer lang und hat Stationen am keltischen Ringwall, im Dorf Gelenberg, an der Birkheide, am Weltersberg sowie am Nohner Bach.

