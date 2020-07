Wanderung : Laufgruppe wandert wieder

Pronsfeld (red) Die Laufgruppe Pronsfeld/Lünebach veranstaltet am Montag, 6. Juli, eine Wanderung. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Walkingplatz. Die Tour hat eine Länge von acht Kilometern und findet under den aktuellen Hygiene- und Verhaltensregeln statt. Informationen bei Willi Hoffmann unter Telefon 06555/328.