Wanderung : Tour rund um Holsthum

Irrel (red) Die Wandergruppe des Caritashauses der Begegnung lädt für Mittwoch, 29. Mai, zu einer Wanderung in und um Holsthum ein.Treffpunkt ist um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz beim Caritashaus der Begegnung, Niederweiser Straße 31 in der „Neuen Mitte“ in Irrel.

