Freizeit : Wanderung rund um Baustert

Neuerburg Der Eifelverein Neuerburg lädt ein zur Aktivwanderung für Dienstag, 10. September, ab 9.30 Uhr. Start ist am Marktplatz. In Fahrgemeinschaften fahren die Teilnehmer nach Baustert zum Start um 10 Uhr am Golfplatz.

