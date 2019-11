Wanderung : Wanderung rund um Daleiden

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet am Samstag, 23. November, eine geführte Rundwanderung an. Die Tour geht von Daleiden Richtung Haustricht über den alten Postweg, vorbei an Reipeldingen über di Kaulen zurück nach Daleiden.

Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Bushaltestelle an der B 410. Die Strecke ist etwa sieben Kilenter lang.