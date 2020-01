Vereine : Wanderung rund um den Stausee

Bettingen (red) Der Eifelverein lädt alle Wanderfreunde zu einer Tour rund um den Biersdorfer Stausee ein. Termin ist am Sonntag, 19. Januar. Treffpunkt zu gemeinsamen Abfahrt in Privatautos ist um 13 Uhr am Schulhof in Bettingen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Wanderung startet am Parkplatz an der Staumauer in Biersdorf. Von dort führt die rund achteinhalb Kilometer lange Route zur Einsiedelei und vorbei am Schloss Hamm zurück zum Parkplatz. Für Teilnehmer, denen diese Strecke zu schwer ist, besteht die Möglichkeit, die leichte vier Kilometer lange Strecke rund um den See zu gehen. Anschließend ist eine Einkehr im Gasthaus Kranz in Echtershausen geplant.