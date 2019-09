Vereine : Wanderung rund um Habscheid

Bleialf (red) Der Eifelverein Bleialf bietet am Sonntag, 22. September, eine Ganztagswanderung rund um Habscheid an. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Marktplatz in Bleialf, von wo aus es in Fahrgemeinschaften nach Habscheid geht.

