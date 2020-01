Vereine : Wanderung rund um Muxerath

Mettendorf (red) Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt bietet am Sonntag, 2. Februar, eine zehn Kilometer lange Wanderung von Muxerath nach Sinspelt an. Treffpunkt zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 13 Uhr auf dem Dorfplatz in Mettendorf.



