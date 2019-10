Senioren : Wanderung rund um Niederkail

Bitburg (red) Der Eifelverein Bitburg bietet am heutigen Mittwoch, 2. Oktober, eine geführte Wanderung rund um Niederkail an. Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt ist um 14.10 Uhr an der Bushaltestelle in der Bedastraße in Bitburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken