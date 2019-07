Neuerburg (red) Der Eifelverein Neuerburg lädt für Montag, 22. Juli, zur Wanderung in Rodershausen ein. Die Tour führt über die Rodenhausener Höhe über Waldhof-Falkenstein.

Die Stecke ist etwa sechs Kilometer lang und als leicht einzustufen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Markplatz in Neuerburg. Von dort geht es in privaten Autos zum Dorfgemeinschaftshaus nach Rodershausen, wo die Wanderung um 14.15 Uhr startet. Im Anschluß ist eine Einkehr geplant.