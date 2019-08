Wanderung : Wanderung rund um Hasborn

Waxweiler (red) Der Eifelverein Waxweiler veranstaltet am Sonntag, 11. August, eine Rundwanderung um Hasborn bei Wittlich mit Einkehrmöglichkeit in der Scheidweilermühle. Die Tour ist etwa 14 Kilometer land. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Parkplatz am Bürgerhaus in Waxweiler.

