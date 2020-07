Freizeit : Wanderungen auf dem Westwall-Weg

Großkampenberg (red) Der Outdoor-Spezialist Albert Thiex bietet geführte Wanderungen am Westwall an. Sie erstrecken sich über elf Kilometer (fünf Kilometer westlicher Teil und sechs Kilometer östlicher Teil). Termine: Sonntag, 26. Juli, 16. August und 6. September.

Während der Touren erläutert Thiex Themen rund um die Planung, Bauphase und die Nutzung des Westwalls. Durch Berichte von Zeitzeugen kann man in das Leben in den Dörfern und in diese spannenden Jahre eintauchen, die mit der Ardennenoffensive und dem zweiten US-Angriff 1945 endeten.